Tokat’ta korkunç kaza... Minibüs kamyona arkadan çarptı: 5 ölü
Tokat-Sivas karayolunda minibüs kamyona arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre feci kaza, Tokat-Sivas karayolu Yatmış köyü mevkiinde çift taraflı olarak meydana geldi.
Sivas istikametinden Tokat istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 AAE 502 plakalı Volkswagen marka minibüs, aynı istikamette seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 TC 344 plakalı kamyona arkadan çarptı.
5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çarpışma sonucunda minibüste bulunan 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ederken kimlik tespit çalışmaları sürüyor.
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