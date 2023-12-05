Trafikte tekme tokat kavga: Aracın üzerine çıktı!
Bahçelievler'de motosikletli ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle kavga çıktı. Kavgaya motosikletlinin yakınlarının da katılmasıyla tekme ve yumruklar havada uçuştu.
İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Zafer Mahallesi'nde iddiaya göre, motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma sürücülerin araçtan inmesiyle kavgaya dönüştü. Motosiklet sürücüsünün yakınlarının da dahil olmasıyla kavgada, tekme ve yumruklar havada uçuştu.
Kavga sırasında bir kişi, zarar vermek istediği otomobilin tavanına çıkarak zıpladı. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, sürücüler hakkında işlem yaptı. O anlar çevredeki yurttaşların cep telefonunu kameralarına saniye saniye yansıdı.
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