Tokat'ta korkutan deprem

AFAD, Tokat Sulusaray'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.04.2024 - 01:31
Tokat'ta korkutan deprem
Abone Ol google-news

AFAD, saat 01:06'da meydana gelen depremin derinliğinin 9.97 kilometre olduğunu bildirdi. 

AFAD, "Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 01.06’da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" açıklamasını yaptı. 

 


deprem haberleri tokat haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Beyoğlu'nda askeri üniforma ile servis yapılan restoranda 3 kişi gözaltına alındı

Beyoğlu'nda askeri üniforma ile servis yapılan restoranda 3 kişi gözaltına alındı
Bolu Mudurnu’da çıkan yangında samanlık, ahır ve traktör zarar gördü

Bolu Mudurnu’da çıkan yangında samanlık, ahır ve traktör zarar gördü
AKP’lilerin ‘ıstakoz’ sevdası… Sosyal medyadan paylaştı

AKP’lilerin ‘ıstakoz’ sevdası… Sosyal medyadan paylaştı
Bakan Şimşek: Cari açık şubatta beklentilerin altında gerçekleşti

Bakan Şimşek: Cari açık şubatta beklentilerin altında gerçekleşti
Prof. Dr. Atmaca'dan 'teleferikte sabotaj' değerlendirmesi: 'O cıvataları biri gevşetir mi, bu her yerde mümkün...'

Prof. Dr. Atmaca'dan 'teleferikte sabotaj' değerlendirmesi: 'O cıvataları biri gevşetir mi, bu her yerde mümkün...'
Kerem Alışık’ın yeni sezondaki adresi belli oldu!

Kerem Alışık’ın yeni sezondaki adresi belli oldu!
CHP ve İYİ Parti itiraz etmişti: YSK 'Hatay' ve 'Ordu' için kararını verdi

CHP ve İYİ Parti itiraz etmişti: YSK 'Hatay' ve 'Ordu' için kararını verdi
The Beatles hayranlarına müjde! 50 yıldır gizlenen görüntüler ortaya çıkıyor

The Beatles hayranlarına müjde! 50 yıldır gizlenen görüntüler ortaya çıkıyor