Tokat'ta korkutan deprem
AFAD, Tokat Sulusaray'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, saat 01:06'da meydana gelen depremin derinliğinin 9.97 kilometre olduğunu bildirdi.
AFAD, "Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 01.06’da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" açıklamasını yaptı.
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