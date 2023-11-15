Tokat’ta TIR ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Yayınlanma: 15.11.2023 - 23:39

Güncelleme: 15.11.2023 - 23:39

Kaza bu akşam D-100 karayolu Otogar kavşağında meydana geldi. İlçe merkezinden Karayaka beldesi yönüne giden Mustafa Gürel yönetimindeki 05 HE 513 plakalı traktör, Bolu’dan İran’a tavuk taşıyan Bilal Akbulut yönetimindeki 33 CUH 37 plakalı TIR ile çarpıştı.

Kazada devrilen traktörün sürücüsü ile eşi Döndü Gürel yaralandı.Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili incleme başlattı.