Tokat'ta üniversite hastanesi çalışanları yemekten zehirlendi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi çalışanlarından 50 kişi, öğlen yemeği sonrası bulantı kusma gibi şikayetle acil servise başvurdu.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi çalışanı 50 personel, yemekhanede öğle yemeğinde verilen et döner ve pilav yiyip, ayran içti. Kısa süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan çalışanlar hastanenin acil servisine başvurdu. Basit gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan çalışanların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin olay sonrası hastaneye gelerek konuyla ilgili bilgi aldı. Personelin yediği yemeklerden de incelenmek üzere numune alındı.
Hastanenin Başhekim Yardımcısı Dr. Yalçın Önder konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Personelimiz basit gıda zehirlenmesi semptomlarıyla, bulantı, kusma, karın ağrısı ile ayaktan acil servisimize başvurmuştur. Ve ilk bulgular olarak da basit gıda zehirlenmesi tespit edilmiştir. İhtiyacı olanlara serum takılmıştır. Basit tedaviler yapılmıştır. Bunun dışında ağır hastamız, ağır vakamız olmamıştır" diye konuştu.
Video Haberler
- Yaptırdığı camiye ait olduğunu tesadüfen öğrendi
- Marmara Gölü'nden geriye sadece adı kaldı
- Mahsa Amini için sahnede saçlarını kestiler
- Muhtar ve yavru sincabın sevimli dostluğu
- Ordu'nun kot doktoru
- 16 ödül kazanan 11 takım bir araya geldi
- Polis intiharları sürüyor
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
- Salda Gençlik Festivali'nde Kıraç konser verecek
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir cumhuriyet savcısının itirafları
- Dünya diken üstünde!
- Erdoğan'a zehir zemberek sözlerle yanıt
- Tüm özgürlükler hedef durumunda
- İlk kez rakam paylaşıldı
- 'Mansur Yavaş'ı aday gösterirse...'
- CHP bu yazıyı iyi oku!
- AKP-MHP arasında 'FETÖ' gerginliği
- Taciz, cinsel saldırı, eziyet...
- Meteoroloji'den 6 ilçe için 'sarı' uyarı