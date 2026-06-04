Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilecek 20 bin konutluk yeni kampanya duyuruldu. Açıklanan proje kapsamında, 64 ilde yer alan toplam 20 bin konutun kurasız satış yöntemiyle vatandaşlara sunulacağı belirtildi. Peki, TOKİ 20 bin konut başvuruları ne zaman başlıyor? TOKİ 20 bin konut başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

TOKİ 20 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen kurasız açık satış kampanyasında başvurular 15 Haziran–17 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, başvuru işlemlerini Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubeleri üzerinden gerçekleştirebilecek.

TOKİ 20 BİN KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen kampanya kapsamında başvuru yapacak adaylar için gelir sınırı veya ikamet şartı aranmayacak. Başvuruda bulunabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş bulunmak ve başvuru sahibinin, eşinin ya da velayeti altındaki çocuklarının adına kayıtlı herhangi bir konutun bulunmaması yeterli olacak.

İLLERE GÖRE TOKİ 2+1 VE 3+1 KONUT FİYATLARI NE KADAR?

Kampanya kapsamında satışa sunulan konutlarda fiyatlar ve taksit tutarları illere göre değişiklik gösteriyor. Ankara’da 2+1 daireler 3,1 milyon TL’den başlayan fiyatlar ve 21 bin 400 TL’den başlayan aylık taksitlerle satışa sunulurken, 3+1 konutların başlangıç fiyatı 3,3 milyon TL, taksitleri ise 23 bin 400 TL olarak açıklandı.

Bursa’da 2+1 konutlar 3,3 milyon TL’den başlayan fiyatlarla ve 23 bin TL’den başlayan taksitlerle alıcı bulurken, 3+1 dairelerin fiyatları 3,9 milyon TL’den başlayıp aylık 27 bin 600 TL taksit seçeneğiyle sunuluyor.

Hatay’da 2+1 konutlar için başlangıç fiyatı 3,2 milyon TL olarak belirlenirken, aylık taksitler 27 bin 300 TL’den başlıyor. 3+1 konutlarda ise fiyatlar 3,9 milyon TL’den başlayıp 29 bin TL taksit imkânı ile vatandaşlara sunuluyor.

Konya’da 2+1 daireler 2,9 milyon TL’den başlayan fiyatlar ve 20 bin TL’den başlayan aylık taksitlerle satışa çıkarken, 3+1 konutların başlangıç fiyatı 3,5 milyon TL, taksit tutarı ise 24 bin TL olarak duyuruldu.

TOKİ AÇIK SATIŞ KONUT ÖDEMELERİ NASIL, KAÇ AY VADE YAPILIYOR?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı kampanyasında konut fiyatlarının illere ve daire tiplerine göre değiştiği, yüzde 25 peşin indirimli fiyatların 2,1 milyon TL’den başladığı ve taksitli seçeneklerde aylık ödemelerin 18 bin TL’den itibaren sunulduğu belirtildi. Vatandaşlara bütçelerine uygun üç farklı ödeme seçeneği de sunuluyor.

Birinci seçenekte konut bedelini tamamen peşin ödeyen alıcılara yüzde 25 indirim uygulanıyor. İkinci seçenekte, konut bedelinin yüzde 50’sini peşin ödeyenlere yüzde 8 indirim sağlanırken kalan tutar için 72 aya kadar vade imkânı sunuluyor. Üçüncü seçenekte ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme sırasında, diğer yarısı ise 12 ay sonra ödenebiliyor; kalan konut bedeli için ise 60 aya kadar vade planı uygulanıyor.

EN FAZLA KONUT HANGİ İLLERDE SATIŞA ÇIKACAK?

64 ili kapsayan projede 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri yer alırken, kampanya kapsamında en yüksek konut stoğuna sahip ilk 5 şehir de belli oldu. Buna göre Bursa 2190 konutla ilk sırada yer alırken, Ankara 2062 konutla ikinci sırada bulunuyor. Hatay’da 1238, Kahramanmaraş’ta 1073 ve Malatya’da ise 1000 konutluk kontenjan ayrıldığı belirtildi.