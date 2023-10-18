TOKİ 42 ilde 462 arsayı satışa çıkardı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 42 ildeki 462 arsayı açık artırmayla satışa sunacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2023 - 04:00
TOKİ 42 ilde 462 arsayı satışa çıkardı
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1-2 Kasım’da yapılacak açık artırmayla konut, ticaret, sanayi, turizm tesisi, özel sağlık tesisi ve plansız nitelikteki arsalara peşin veya yüzde 35 peşinat ve 48 ay vade yapılacak.

Tahmin edilen bedeli 15 milyar 861 milyon 229 bin 931 lira olan yaklaşık 3 milyon 883 bin 551 metrekare büyüklüğündeki Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Van ve Yalova’da bulunan 462 arsa açık artırmayla satılacak


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