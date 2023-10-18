TOKİ 42 ilde 462 arsayı satışa çıkardı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 42 ildeki 462 arsayı açık artırmayla satışa sunacak.
1-2 Kasım’da yapılacak açık artırmayla konut, ticaret, sanayi, turizm tesisi, özel sağlık tesisi ve plansız nitelikteki arsalara peşin veya yüzde 35 peşinat ve 48 ay vade yapılacak.
Tahmin edilen
bedeli 15 milyar 861
milyon 229 bin 931 lira
olan yaklaşık 3 milyon
883 bin 551 metrekare
büyüklüğündeki Adana,
Afyonkarahisar, Ağrı,
Aksaray, Ankara, Antalya,
Artvin, Aydın, Balıkesir,
Bursa, Çanakkale, Çorum,
Diyarbakır, Elazığ, Erzincan,
Erzurum, Eskişehir,
Gaziantep, Gümüşhane,
Hatay, İstanbul, İzmir,
Karabük, Karaman, Kayseri,
Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli,
Konya, Malatya, Manisa,
Mersin, Muğla, Osmaniye,
Rize, Sakarya, Samsun,
Siirt, Sivas, Tekirdağ, Van ve
Yalova’da bulunan 462 arsa
açık artırmayla satılacak
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Benekli Ayhan'a sokak ortasında saldırı!
- Emeklilik yaşında yeni düzenleme geliyor!
- 'Allah var, Kılıçdaroğlu'nu ciddiye almadım'
- TRT muhabiri Elif Akkuş gözaltına alındı
- 'Türkiye'yi derhal terk edin!'
- Avrupa devi şartları gevşetti
- Gazze'de hastaneye kanlı saldırı!
- FOX TV reytinglerde çakılan dizinin fişini çekti
- 'Bu vatana ihanettir'
- Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti