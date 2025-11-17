81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği "Yüzyılın Konut Projesi"nin başvuru süreci devam ediyor. Hafta boyunca TC kimlik numarasının son rakamına göre başvurular alındı. Peki, TOKİ 500 bin konuta kimler başvuramaz? İşte sosyal konut başvurusu geçersiz sayılacaklar

TOKİ 500 BİN KONUT KİMLER BAŞVURAMAZ?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sosyal Konut Projesi’ne 18-30 yaş arasındaki kişilerin anne ya da babaları üzerine kayıtlı bir gayrimenkul olması halinde başvuru yapamayacağını söyledi. Bu doğrultuda 18-30 yaş arasındaki gençlerde, aynı zamanda anne ve babaları üzerine kayıtlı tapuda konut bulunmaması şartı aranacak. Eğer 18-30 yaş aralığındaki bir gencin anne veya babası üzerine kayıtlı bir evi varsa, bu genç, "Genç" kategorisinden maalesef başvuru yapamayacak. Bu kuralın amacı, devlet destekli konut fırsatının, ailesi hâlihazırda konut sahibi olmayan gençlere öncelik vermesini sağlamak olacak.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için bir hane halkı adına birden fazla başvuru yapılamayacak. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşinin adına yalnızca bir adet başvuru gerçekleştirilecek.

Hane halkı (kişi, varsa eşi ve velayet altındaki çocuklarının) net geliri İstanbul'da 145 bin TL, diğer illerde 127 bin TL'nin üstünde olanlar projeye başvuramayacak.

Tapusuna sahip olduğu gayrimenkulün hissesinin değeri 1 milyon TL’yi geçen vatandaşlar başvuru yapamayacak.

Yapı kullanım belgesi olanlar TOKİ sosyal konuta başvuru yapamazlar. Aynı kişi birden fazla kategoriye başvuramaz. Yurt dışında yaşayan T.C. vatandaşları, TOKİ konut başvurusu yapamayacak. Sadece Türkiye’de ikamet şartını sağlayanlar başvurabilecek.