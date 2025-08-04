Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), arsa sahibi olma hayali kuranlar için yeni bir fırsat sundu. Türkiye genelinde 56 ilde yer alan toplam 642 arsa, açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıldı. Peki, TOKİ 642 arsa satışı ne zaman? TOKİ hangi illerde yapılacak?

TOKİ 642 ARSA SATIŞI NE ZAMAN?

TOKİ tarafından düzenlenecek müzayedeye katılmak isteyen vatandaşlar, 5-6 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek açık artırmaya, arsa değerine göre belirlenen teminat bedelini yatırarak başvurabilecek. Başvuru ve teklif işlemleri, TOKİ ile yetkili müzayede şirketinin resmi internet siteleri üzerinden online olarak yapılacak.

TOKİ 642 ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

5 Ağustos 2025 Salı Günü Açık Artırma Yapılacak İller:

Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yalova, Yozgat.

6 Ağustos 2025 Çarşamba Günü Açık Artırma Yapılacak İller:

Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Bingöl, Bitlis, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Gümüşhane, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Şırnak, Trabzon, Van.