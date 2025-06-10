Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde arsa sahibi olmak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile işbirliği içinde yapılan bu projede, 41 ilde toplam 310 arsa açık artırmaya çıkacak. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman başlayacak? TOKİ hangi illerde yapılacak?

TOKİ ARSA SATIŞI BAŞLADI MI, HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

TOKİ tarafından gerçekleştirilecek olan 41 ildeki 310 arsa satışı, 19-20 Haziran 2025 tarihlerinde başlayacak.

TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Muhammen bedeli 14 milyar 12 milyon 507 bin 720 lira olan toplam 2 milyon 792 bin 830 metrekare büyüklüğündeki Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da bulunan 310 arsa, açık artırmayla satılacak.

Açık artırmalar, 19-20 Haziran 2025 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.