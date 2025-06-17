Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), toprak sahibi olmak isteyenler için 310 arsayı satışa sunmaya hazırlanıyor. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman? TOKİ arsa satışı katılım şartları ve ödeme seçenekleri neler?

TOKİ ARSA SATIŞI NE ZAMAN, NEREDE?

Açık artırmalar, 19-20 Haziran tarihlerinde saat 10.30’da Ankara Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda yapılacak.

19 Haziran’da Adana, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla gibi illerdeki arsalar için satış yapılacak.

20 Haziran’da ise Ankara, Konya, Kayseri, Samsun, Şanlıurfa gibi illeri kapsayan ikinci etap satış gerçekleştirilecek.

KATILIM ŞARTLARI VE ÖDEME SEÇENEKLERİ

Açık artırmaya katılmak isteyenler, her arsa için belirlenen teminat bedelini Emlak Yönetim’in Halkbank hesabına önceden veya toplantı günü salondaki veznelere yatırmalı.

310 ARSA HANGİ İLDE YER ALIYOR?

Diyarbakır, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Sakarya, Çanakkale, İzmir, Manisa, Balıkesir, Antalya, Muğla, Gaziantep, Adana, Adıyaman, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Elazığ, Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Denizli, Erzincan, Malatya, Samsun, Muş

KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL

Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL

Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL

Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL

Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL

Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için ise 10.000.000-TL katılım teminatı ödenecek.