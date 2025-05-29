TOKİ'nin 250 bin konutluk dev projesiyle ilgili başvuru detaylarını öğrenmek isteyen yurttaşlar araştırma yapıyor. Peki, TOKİ başvurusu başladı mı? TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, ŞARTLAR NELER?

TOKİ, yeni konut projeleri kapsamında konut inşaatı, altyapı çalışmaları ve çevre düzenlemelerine yönelik ihalelerine hız kesmeden devam ediyor.

7 Kasım’da başlayan ihale süreci, Haziran 2025’e kadar sürecek şekilde planlandı. Bu kapsamda, sosyal konut başvurularının da ihalelerin tamamlanmasının ardından, yani 2025 Haziran ayından sonra başlaması öngörülüyor.

Başvuru tarihleri, koşullar ve illere göre konut sayısı gibi detaylar netleştiğinde, bu bilgiler güncellenerek haberimizde yer alacaktır.

81 İLİ KAPSAYACAK

Bu proje sayesinde dar gelirli vatandaşlar kolaylıkla ev sahip olabilecek. TOKİ 250 bin konut projesi, 81 ili kapsayacak. TOKİ tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

"Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak"