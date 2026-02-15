TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde kura çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. 17 bin 225 konutun inşa edileceği Bursa kura tarihi, saati ve yeri merak ediliyor. Peki, TOKİ Bursa kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?

TOKİ BURSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE YAPILACAK?

'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında bu hafta 11 ilde daha kura çekilişi yapılacak. Böylece 98 bin 839 konutun hak sahipleri belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 16-22 Şubat haftasının kura takvimini paylaştı.

Bakan Murat kurum tarafından paylaşılan takvime göre TOKİ Bursa kura çekimi, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Ancak TOKİ Bursa kura saati ve yeri henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

TOKİ BURSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Bursa kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.