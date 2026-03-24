'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Çorum’un Merkez, Alaca, Bayat, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Osmancık, Sungurlu ve Uğurludağ ilçelerine inşa edilecek toplam 2 bin 867 konut için kura heyecanı devam ediyor. Peki, TOKİ Çorum kurası ne zaman çekilecek? 2026 TOKİ Çorum kura çekilişi tarihi

TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ Çorum kura çekilişi, Çorum Ticaret Ve Sanayi Odası Kültür Ve Konferans Salonu'nda yapılacak.

Ancak kura tarihi ve saati henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Çorum kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.