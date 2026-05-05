TOKİ’de kura var, konut yok! CHP'li Suiçmez Meclis gündemine taşıdı: 'Yeri bile belli değil’

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Yomra’da yapılması planlanan 300 konutluk TOKİ projesini Meclis gündemine taşıdı.

Suiçmez, ocak ayında kura çekiminin yapıldığını ve hak sahiplerinin belirlendiğini hatırlatarak, vatandaşların ev sahibi olma umuduyla sevindiğini ifade etti.

PROJENİN YERİNİ SORAN BELEDİYE BAŞKANINA “BELLİ DEĞİL” YANITI

Suiçmez, projenin somut hiçbir aşamasının bulunmadığını savundu.

“Kura çekildi ama ortada ne konut var ne de konutların yapılacağı yer belli” diyen Suiçmez, Yomra Belediye Başkanı'nın yetkililere söz konusu konutların nereye yapılacağını sorduğunu ve "Belli değil" yanıtı aldığını aktardı.

Sibel Suiçmez, Meclis'teki konuşmasında şunları söyledi:

“Şaka değil gerçek.

TOKİ, ocak ayında, Trabzon’un Yomra ilçesinde 300 konut için kura çekimi yaptı.

Hak sahipleri belirlendi, insanlar ev sahibi olacakları için sevindi.

Her şey tamam.

Peki, bilin bakalım ne eksik?

Konutlar!

Evet, yanlış duymadınız; TOKİ, 300 konut için kura çekimi yaptı ama ortada ne konut var ne de konutların yapılacağı bölge.

Yomra Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bıyık, “Konutların yeri nerede?” diye sormasına rağmen “Belli değil” yanıtını vermişler.

Yeri belli olmayan projede insanlara umut verip kura çekimi yaptırılıyor. Soranlara ne bir yer ne de tamamlanma tarihi söylüyorlar.

Bu rezaletin hesabı derhal sorulmalıdır.”