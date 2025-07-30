TOKİ’den ‘ev alamayan yurttaşa’ hisse satışı: ‘Sosyal konut değil, borsalık umut’

Artan ev ve kira fiyatları, barınma krizini derinleştirirken TOKİ’nin yeni kampanyası tartışma yarattı. TOKİ, ev alamayan yurttaşa hisse satmaya başladı. Örneğin 88 metrekarelik bir ev, 863 bin parça hisseye bölünerek satışa sunuluyor. Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, “Barınma krizi büyüdükçe, çareyi vatandaşı müteahhitin finansörü yapmakta buldular. Sosyal konut değil, borsalık umut” tepkisini gösterdi.

Ev satış ve kira fiyatlarındaki artış nedeniyle barınma krizi her geçen gün derinleşiyor. Ankara’da 50 metrekare evlerin satış fiyatları 4 milyon TL’den başlıyor. 20 bin TL’nin altına kiralık ev bulunmuyor. Ev sahibi olma umuduyla TOKİ’yönelen yurttaşlar da devre-mülk sistemiyle karşılaşmaya başladı. TOKİ, yeni “kampanyasına” göre evleri parçalara bölerek hisse sertifikası satıyor. TOKİ’nin duyuru afişinde söz konusu sertifika “Gayrimenkul Sertifikası, yatırımcılara mülkün tamamı yerine belli bir payına sahip olma imkanı sunan modern bir finansal modeldir” şeklinde tanımlanıyor.

62 metrekarelik bir ev, 631 bin hisseye ayrılıyor. Evin toplam satış bedeli ise 4 milyon 793 bin TL olarak belirlenmiş durumda. 88 metrekarelik 8 milyon 600 bin TL satış bedeli olan bir ev, 863 bin parça hisseye bölünerek satışa sunuluyor. 10 milyon 511 bin TL satış fiyatı olan 144 metrekarelik bir ev de 1 milyon 384 bin hisseye ayrılıyor. 194 metrekarelik bir ev ise 1 milyon 833 bin parçaya ayrılmış durumda. Bu evin satış bedeli ise 13 milyon 915 bin TL. 1 sertifakının pay adet fiyatı da 10 TL, halka arz pay adet fiyatı da 7,59 TL olarak belirlenmiş durumda. Yurttaşlar 7,95 TL değerinde istedikleri kadar hisse alabiliyorlar. Aldıkları hisse kadar da ev üzerinde hak sahibi oluyorlar.

‘YENİ SOYGUN ŞEKLİ!’

Yurttaşlar, sosyal medyada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u etiketleyerek söz konusu kampanyaya “Devre-mülk usulü mü oturacaklar insanlar evde? 1 hafta evindesin, 51 hafta sokakta mı? Nasıl bir projedir bu? Barınma ihtiyacı böyle mi karşılanır?”, “Yeni soygun şekli”, “En son Jet Fadıl bunu yaptı. Bunların da ondan aşağı kalır tarafı yok” ve “1+1 daire 6 milyon. Tam halk için düşünülmüş harika bir proje, 300 seneye kadar özellikle asgari ücretliler ve emekliler içinde kiracı kimse kalmaz bu sistemde. Emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz” tepkilerini gösterdi.

‘VATANDAŞLA DALGA GEÇİYORLAR’

Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır da Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada “Hükümetin yanlış ekonomi politikalarından dolayı ekonominin durumu ortada. Vatandaş ev alma hayalini yitirdi. Bu uygulama da dalga geçer nitelikte bir şey. Devre-mülk gibi bir şey yaptılar. Vatandaşla dalga geçiyorlar. Barınma krizi büyüdükçe, çareyi vatandaşı müteahhitin finansörü yapmakta buldular. Sosyal konut değil, borsalık umut” dedi.