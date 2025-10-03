TOKİ'den milyonlarca kişiye 'dolandırıcılık' uyarısı: Yasal işlemler başlatıldı!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), son günlerde vatandaşların sosyal konut başvurularını istismar etmeye yönelik sahtekarlık ve dolandırıcılık girişimlerinde artış yaşandığını açıkladı. Bu açıklama sonrası milyonlarca kişiye yeni bir uyarı daha yapıldı.

TOKİ’DEN VATANDAŞLARA DOLANDIRICILIK UYARISI

TOKİ’den yapılan açıklamada, sahte internet siteleri ve iletişim numaraları üzerinden dolandırıcılık yapan kişilerin, e-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet sitesini taklit ederek vatandaşlardan başvuru ücreti talep ettikleri belirtildi.

YASAL İŞLEMLER BAŞLATILDI

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için dikkatli olmaları gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, resmi başvuruların yalnızca www.toki.gov.tr, TOKİ çağrı merkezi (444 86 54), onaylı kurumsal sosyal medya hesapları ve yetkili bankalar üzerinden yapılabileceği hatırlatıldı.

Sahte internet siteleri ve iletişim numaraları aracılığı ile dolandırıcılık girişiminde olan bu kişilerin, e-Devlet ve TOKİ internet sitesini taklit ederek başvuru ücreti talep ettiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için tıkladıkları internet sitelerinin alan adlarına dikkat etmeleri gerekmektedir. İdaremizin resmi internet sayfası (www.toki.gov.tr), çağrı merkezi (444 86 54), onaylı kurumsal sosyal medya hesaplarımız ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar edilmemeli, iş ve işlem yapılmamalıdır. Söz konusu dolandırıcılık girişiminde bulunan kişiler hakkında yasal işlemler başlatılmıştır."

