TOKİ inşaatında çalışan işçi yaralandı, soruşturma başlatıldı

Adıyaman’da TOKİ inşaatında çalışan işçinin ayağına inşaat malzemesi düştü. Yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı.

TOKİ inşaatında çalışan işçi yaralandı, soruşturma başlatıldı
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İHA
Yayınlanma: 14.11.2024 - 14:51

İndere TOKİ’lerde yapımın devam eden inşaatta çalışan Bahri B., ayağına inşaat malzemesinin düşmesi sonucu yaralandı. Yaralı olay yerindeki sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.


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