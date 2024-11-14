TOKİ inşaatında çalışan işçi yaralandı, soruşturma başlatıldı
Adıyaman’da TOKİ inşaatında çalışan işçinin ayağına inşaat malzemesi düştü. Yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı.
İndere TOKİ’lerde yapımın devam eden inşaatta çalışan Bahri B., ayağına inşaat malzemesinin düşmesi sonucu yaralandı. Yaralı olay yerindeki sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 9 sayfalık not bırakmışlar
- İzmir’de 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle öldü
- 'Üs bölgesi' kamera görüntüleri ortaya çıktı
- Ayşe’yi siz öldürdünüz!
- Mansur Yavaş'tan ilk açıklama!
- 'Erdoğan dönemi artık kapandı'
- AKP’li üyeler bütçe oturumunu terk etti
- Mansur Yavaş'tan jet yanıt!
- Bahçeli'nin videosu neye işaret ediyor?
- MHP’den ‘Atatürk’ açıklaması: ‘Bizleri memnun etti’