Cumhuriyet Gazetesi Logo
TOKİ inşaatında çalışan işçiler ücretlerini alamadıklarını iddia ederek kule vince çıktı

TOKİ inşaatında çalışan işçiler ücretlerini alamadıklarını iddia ederek kule vince çıktı

8.07.2026 17:06:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
TOKİ inşaatında çalışan işçiler ücretlerini alamadıklarını iddia ederek kule vince çıktı

Isparta'da yapımı devam eden TOKİ inşaatında çalışan 3 işçi, ücretlerini alamadıklarını iddia ederek kule vincin tepesine çıktı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Olay, Çünür Mahallesi'nde, Mihri Hatun Kız Öğrenci Yurdu yanındaki TOKİ şantiyesinde meydana geldi.

Şantiyede çalışan 3 işçi, ücretlerinin ödenmediğini öne sürerek inşaat sahasında bulunan yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki kule vincin üzerine çıktı ve alacaklarının ödenmesini istedi. 

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kule vincin tepesindeki işçileri ikna etmek için çalışma başlatırken, çevrede güvenlik önlemi aldı.

İşçiler, bir süre sonra görevlilerce ikna edilerek, vinçten indi.

İlgili Konular: #TOKİ #Isparta #vinç