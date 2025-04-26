TOKİ inşaatında çocuk işçi intiharı!

Yayınlanma: 26.04.2025 - 11:22

Güncelleme: 26.04.2025 - 11:23

Kahramanmaraş Elbistan ilçesi Taşburun Mahallesi’nde TOKİ deprem konutlarında inşaatında mermer işçisi olarak çalışan 16 yaşındaki Diyar Kişoğlu, dün şantiyenin yatakhanesinde tavana asılı halde bulundu.

Elbistan Olay'da yer alan habere göre sabah kahvaltıya gelmemesi üzerine babası, Diyar Kişoğlu 'yu kontrole gitti. Konteynerde asılı halde bulunan Diyar hastaneye götürüldü. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diyar Kişoğlu’nun cenazesi, Elbistan Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen savcılık ve jandarma incelemesinin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

16 yaşındaki Diyar Kişoğlu’nun cenazesinin memleketi Van’ın Çaldıran ilçesine götürüleceği ifade edildi.