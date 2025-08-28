TOKİ inşaatında işçi ölümden döndü: 6'ncı kattan düştü!

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı İnönü Caddesi'nde devam eden TOKİ rezerv alan inşaatında, bir binanın 6'ncı katından düşen işçi yaralandı.
Çalışma sırasında ayağı güvenlik filesine takılan işçi Mustafa Ç., dengesini kaybederek inşaattan düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Mustafa Ç.'yi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedavisi devam eden Mustafa Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından TOKİ'nin başlattığı konut yapımı inşaatlarında sık sık kazalar meydana geliyor. Yine Malatya’daki TOKİ inşaatında çalışan Murat Ateş de geçtiğimiz günlerde iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetmişti.