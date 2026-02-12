İstanbul TOKİ kura çekilişi, yüz binlerce başvuru sahibi tarafından büyük bir merakla beklenirken, 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında en fazla başvurunun yapıldığı il olan İstanbul’da kura süreci ilçe ilçe ve aşamalı takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. Peki, TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihi belli oldu mu? 2026 TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman? İşte ayrıntılar...

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 29 Aralık’ta başlayan kura çekimleri 27 Şubat’a kadar il il devam edecek. Ancak İstanbul için henüz resmi kura tarihi açıklanmadı. Yoğun başvuru nedeniyle çekilişlerin ilçe ilçe ve aşamalı olarak yapılacağı belirtilirken, kesin takvim TOKİ ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyurulacak. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

TOKİ İSTANBUL’DA KAÇ KONUT YAPILACAK?

TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul’da inşa edilecek konut sayısı, resmi planlama ve etaplara göre belirlenecek olup ayrıntılar TOKİ tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır.

TOKİ KURA TAKVİMİ

TOKİ tarafından açıklanan haftalık kura programı şu şekilde:

9 Şubat: Yozgat (2.858 konut), Kütahya (3.592 konut)

10 Şubat: Bilecik (1.419 konut)

11 Şubat: Çankırı (1.753 konut)

12 Şubat: Bolu (1.950 konut)

13 Şubat: Tekirdağ (6.865 konut), Balıkesir (7.548 konut)

Kura çekimleri noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştiriliyor.