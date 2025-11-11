TOKİ başvurusu yapan yurttaşlar başvurularının olumlu sonuçlanması halinde çıkan evleri kiraya verip veremeyeceğini araştırıyor. Peki, TOKİ kiraya veriliyor mu? Kiralık konut başvurusu başladı mı?

TOKİ KONUTLARI KİRAYA VERİLİYOR MU?

TOKİ tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda standart tip konut sahipleri konutlarını kiraya verebilmektedir. İstisnai durumları olan 3+1 konutlarda kiraya verilebilmesi hususu TOKİ idaresi inisiyatifindedir.

Ayrıca alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi haline sözleşme feshedilmektedir.

TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Aynı proje kapsamında İstanbul’daki fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların kiralık konuta uygun fiyatlarla erişimini kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek. İstanbul’da 100 bin konutun yanı sıra 15 bin de sosyal konut inşa edilecek. Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun yurttaşlar faydalanabilecek.

TOKİ kiralık konutlarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.