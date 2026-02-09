TOKİ 500 bin konut projesi doğrultusunda her gün il bazında kura çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Peki, TOKİ Kütahya kura tarihi ne zaman? TOKİ 2026 Şubat kura takvimi ile Kütahya kurası tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

TOKİ Kütahya KURASI NE ZAMAN?

Kütahya’da yapımı planlanan 3 bin 592 konut için kura çekimi Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde saat 11.00’de gerçekleştirilecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura süreci tamamlandıktan sonra hak sahipleri listesi TOKİ tarafından yayımlanacak. Vatandaşlar TOKİ kura çekilişleri sonuçlarını,

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr ya da

e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr üzerinden öğrenebilecek.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını öğrenebilecekler.