Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinesinde yürütülen 'Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahibi belirleme kuraları il il çekilmeye devam ediyor. Peki, TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2026 TOKİ Muğla kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir?

TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ Muğla kura çekimi, 9 Mart 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Saat 11.00'de başlayacak hak sahibi belirleme kurası, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Noter huzurundaki çekiliş sonrası 6 bin 417 konutun hak sahipleri belli olacak.

TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Muğla kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ Muğla kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.

Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.

Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

Hak sahipleri, kura sonucuna göre bir sonraki aşamada sözleşme imzalama ve ödeme süreçleri hakkında bilgilendirilecek.

MUĞLA’NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

TOKİ, Muğla’nın Merkez (Menteşe), Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer ilçelerinde toplam 6 bin 417 konut inşa edecek.

İşte ilçe ilçe konut sayıları;

Merkez (Menteşe) 5400

Bodrum 500

Fethiye 150

Kavaklıdere 50

Köyceğiz 42

Milas 200

Seydikemer 75