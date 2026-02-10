TOKİ taksit ödeme planı yakından takip edilirken, il il devam eden kura çekimlerinde hak sahibi olan yurttaşlar TOKİ’nin ödeme takvimini araştırıyor. Peki, TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak? 2026 TOKİ ödeme planı nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden aydan itibaren başlayacak.

TOKİ 500 BİN KONUT TAKSİTLERİ NE KADAR?

TOKİ konutları ödeme planı, kura çekimlerinin ardından yeniden gündeme geldi. Buna göre, TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında taksitler İstanbul’da 7 bin 313 TL’den, diğer illerde ise 6 bin 750 TL’den başlayacak.

Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin TL’den başlayacak olup, devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade seçenekleriyle satışa sunulacak.

TOKİ 1+1 ve 2+1 Konutlar İçin Detaylı Ödeme Planı

TOKİ konutları için ödeme planı açıklandı. Buna göre, İstanbul dışındaki illerde uygulanacak peşinat ve taksit tutarları şu şekilde belirlendi:

İstanbul Dışı İller

55 metrekare 1+1 konutlar: 180.000 TL peşinat, aylık 6.750 TL taksit

65 metrekare 2+1 konutlar: 220.000 TL peşinat, aylık 8.250 TL taksit

80 metrekare 2+1 konutlar: 265.000 TL peşinat, aylık 9.938 TL taksit

İstanbul İçin Ödeme Planı

İstanbul’da uygulanacak ödeme planı da netlik kazandı. Buna göre:

55 metrekare 1+1 konutlar: 195.000 TL peşinat, aylık 7.313 TL taksit

65 metrekare 2+1 konutlar: 245.000 TL peşinat, aylık 9.188 TL taksit

80 metrekare 2+1 konutlar: 295.000 TL peşinat, aylık 11.063 TL taksit

Taksit Güncelleme Detayı

Belirlenen başlangıç taksit tutarları, 6 ayda bir olmak üzere, bir önceki memur maaş artış oranı dikkate alınarak güncellenecek.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ SABİT Mİ?

Hak sahiplerinin konutlara ilişkin kalan borç bakiyesi ve aylık taksit tutarları, her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki altı aylık dönemdeki memur maaş artış oranı esas alınarak ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan TÜFE oranını aşmayacak şekilde güncellenecek. İlk dönemsel artış ise sözleşmenin imzalandığı tarihe göre idare tarafından belirlenecek.

Şehit Aileleri ile Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisinde yer alan konutlar ise yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve sabit taksit ödemeli olarak satışa sunulacak. Bu kapsamdaki konutlarda taksit ödemeleri, konut teslimlerini takip eden aydan itibaren başlayacak.