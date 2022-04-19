TOKİ'den İzmir'de tartışma yaratan karar: Sevgi Yolu satışa çıkarıldı

19 Nisan 2022 Salı, 11:39

Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) Gaziemir’in merkezi Atıfbey Mahallesinde Sevgi Yolu olarak bilinen alanda satışa çıkardığı konut, yol ve yeşil alan niteliğindeki 908 metrekarelik arsa tartışma yarattı. Sevgi Yolu olarak kullanılan alanın otopark bölümünün satışa çıkarılması tepkilere neden oldu. Sevgi Yolu’nun girişine de TOKİ tarafından “Bu arsa satılıktır” yazısı asıldı.

Satış için belirlenen rakam ise 2 milyon 907 bin 360 lira olarak açıklandı.

'SATIŞA İZİN VERMEYİZ'

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda satışa tepki gösterdi. Arsanın üzerine 4 katlı bir bina inşa edilmek istendiğini belirten Arda, açıklamasında şunları kaydetti:

“Gaziemirlinin şehir merkezinde rahat rahat yürüyebildiği, hava alabildiği Sevgi Yolu’nu da betona gömmek istiyorlar. Sevgi Yolu rekreasyon alanının içindeki imar planlarında otopark olarak görülen ve yıllardır imar planına uygun biçimde otopark olarak kullanılan bu alanın satılmasını kabul etmiyoruz. Çevresinde belediye hizmet binamızın yanında pazar yeri, alışveriş merkezleri, karakol olan, bölgenin tüm otopark ihtiyacını karşılayan bu alan, satılarak 4 katlı bir bina inşa edilmek isteniyor. Bu arazinin beton olması demek halkımızın rahat edeceği alanların yok olması demek. TOKİ, ülkede satmadık yer bırakmadı. Şimdi de sıra Sevgi Yollarına mı geldi? Bunu kabul etmiyoruz. Bu nedenle bizde bu satışının iptali için dava açma hazırlığı yapıyoruz. Buranın kamunun yararına kullanılması bir zorunluluktur. Gaziemirlinin nefes aldığı alanları beton haline getirmeye kimsenin hakkı yok. Siz Gaziemir’i de Gaziemirlileri de tanımıyorsunuz. Bu nedenle bu satışa katılacak müteahhitleri uyarıyorum. Satışa girmeyin. Gaziemirlilerden aldığımız güçle, Sevgi Yolu’nun binalaştırılmasına izin vermeyeceğiz. Bunun hesabını 140 bin Gaziemirliye kimse veremez!”