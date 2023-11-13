TOKİ’den KDV’den muaf denize sıfır arsa satışları

Yayınlanma: 13.11.2023 - 15:40

Güncelleme: 13.11.2023 - 15:40

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 44 ilde 622 arsayı 24 ay vade ile satışa çıkardı. KDV’den muaf olan arsalar arasında İzmir’İn Çeşme, Dikili ve Seferihisar gibi tatil bölgelerinin olması dikkat çekti.

Çeşme 16 Eylül Mahallesi 6 bin 973 m² günübirlikte tesis alanı



TOKİ; Bornova Doğanlar Mahallesi’nde imalathane tesis alanı, Buca’da konut alanı Kemalpaşa’da tarıma dayalı ticaret ve konut imarlı arsaları ihale yöntemiyle satışa çıkarırken Çeşme’de günübirlik tesis, konut ve tercihli alan, Dikili’de turizm, konut, turizm ticari alanlarını, Seferihisar’da da tarım arazilerini müzayede aracılığıyla satacak. İhaleler 22 Kasım’da gerçekleşecek.

Marmaris Hisarönü'de 538 m² kırsal nitelikli turizm tesis alanı

MARMARİS’DE TURİZM ALANI

Muğla’da da Bodrum Türkbükü’nde konut alanı, Marmaris Hisarönü’nde denize sıfır arsayı turizm tesis alanı satışını yapacak olan TOKİ, Milas ve Menteşe’de kamu arazilerinin ihalesi de 23 Kasım’da Emlak müzayede üzerinden yapılacak. Ayrıca müzayede Denizli, Çanakkale, Manisa, gibi Ege Bölgesi kentlerinden yüzlerde arsa da yer alacak.



