TOKİ'den taşımalı komşu

29 Nisan 2022 Cuma, 06:16

TOKİ konutlarının ilçe halkı için yapılmadığını belirten Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, yapılanın seçim yatırımı olduğunu ve taşımalı sistemle seçmen kazanmayı planladıklarını söyledi.

Yetişkin, “TOKİ, bin konutluk proje yapmış. Yine o bölgeye bir o kadar daha konut yapmayı planlıyor. Üstelik, bize sormadan ve bizden görüş almadan. Tamamen imar değişikliğini bakanlıktan yaparak bölgeyi yapılaşmaya açtı. Kurada isimleri çıkan kişilerin sadece 17’si Seferihisar’da oturuyor. Diğerleri başka ilçelerden ve İzmir dışından gelmiş. Biz hiçbir siyasi parti gözetmeksizin herkesen konut sahibi olmasını isteriz ama öncelik olarak Seferihisar’da oturan olmalı. Bir konutta üç kişi otursa, üç bin kişi yapar. İlçedeki yapıyı değiştirmek istiyorlar. TOKİ’yi kullanarak seçmen taşıma planları var” dedi. Konut yapılan bölgenin altyapısı olmadığını da ifade eden Başkan Yetişkin, “Altyapı çalışması yok, kanalizasyonu, ulaşım ve suyu yok. Nasıl çözülecek ve kim yapacak bunları. Oturanlar ve bölgede yaşayan insanlar sorun yaşayacak” ifadelerini kullandı. Yetişkin, daha önce de deprem konutları yapıldığını ama konutları alan kişilerin evlerde oturmayarak satıp veya kiraya verdiklerini hatırlattı.