TOMA önünde dans eden üniversite öğrencisi: 'Gangnam Style oynuyordum. Herhangi bir tahrik veya suça teşvik içermeyen, barışçıl bir paylaşımdı'

Yayınlanma: 12.04.2025 - 14:24

Güncelleme: 12.04.2025 - 14:40

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar sırasında kaydedilen TOMA önündeki dans görüntüsüyle sosyal medyada ilgi çeken 9 Eylül Üniversitesi öğrencisi Emre İleri, "Gangnam Style oynuyordum. Herhangi bir tahrik veya herhangi bir suça teşvik içermeyen, barışçıl bir paylaşımdı" ifadelerini kullandı. Hakkında CİMER ve 112'ye ihbarlar bulunmasını bu videoya bağlayan İleri, 24 saat gözaltında kalmasının ardından adli kontrolle serbest bırakıldığını bildirdi.

İleri (19), yaşadığı süreci anlattı. İstanbul'dan İzmir'e eğitim için geldiğini belirten İleri, 9 Eylül Üniversitesinde birinci sınıf öğrencisi olduğunu, öğrenci yurdunda kaldığını bildirdi.

"Annem Rus, ben Türk'üm. Babam Türk" diyen İleri, sosyal medya paylaşımları nedeniyle CİMER ve 112'ye hakkında yapılan birçok ihbar bulunduğunu anlattı. İleri, şunları söyledi:

"Öyle ki ihbarlardan birinde Rusça bildiğim ve annemin Rus olması sebebiyle Rus ajanı olduğum iddiasında bulunuldu. Rus ajanı olsaydım, TOMA'nın önünde dans etmekten çok daha önemli işlerle meşgul olurdum muhtemelen. Komik bir iddiaydı. Zaten davada yer almadı, çok şükür. Bu ihbarlar üzerine Cumhurbaşkanı'na hakaret, suç işlemeye tahrik, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu uyarınca gözaltına alındım. Sosyal medyada dans ettiğim bir video paylaştım. Bu paylaşım da viral oldu. Ben bu kadar şikayet gelmesini ve bu gözaltıların sebebini buna bağlıyorum."

''GANGNAM STYLE OYNUYORDUM, KİMSEYİ TAHRİK ETMEDİM''

İleri, sosyal medyada büyük ilgi gören dans videosuna ilişkin ise "Arkada bir müzik ve ufak bir miks eşliğinde kendi dans ettiğim videomu birazcık kırpıp paylaştım. TOMA'ların önünde barışçıl bir şekilde dans ediyorum. Bu paylaşımı çoğu kişi görmüştür. Gangnam Style oynuyorum. Herhangi bir tahrik veya herhangi bir suça teşvik içermeyen, barışçıl bir paylaşımdı" ifadelerini kullandı.

''KÖTÜ MUAMELE GÖRMEDİM AMA ÇOK ENDİŞELENDİM''

İleri, gözaltına sürecinde kötü muameleye maruz kalmadığını bildirerek, "Benimle ilgilenen polisler güzel bir muameleyle beni ağırladılar. Kötü bir muameleye maruz kalmadım. Bir gün gözaltında kaldım. Sonucunda adliyeye sevk edildim. Adliyeye sevk edilince savcı ve hakim önünde ifademi verdim, ifadem alındı ve akabinde bu üç dosyadan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım. Haftanın 3 günü imzaya gideceğim" dedi.

İleri, şunları söyledi:

"Bir öğrenci olarak böyle bir süreç yaşamak beni çok endişelendirdi. Endişe dolu anlar yaşadım fakat bunun sebebi polis teşkilatımız kesinlikle değildi. Kötü bir muameleye maruz kalmadım. Hukuki süreçler sebebiyle biraz endişe yaşadım açıkçası. Ama benim burada vermek istediğim mesaj halkı kin ve nefrete sevk etmek değildi. Videoda da görüldüğü üzere ve benim diğer paylaşımlarımda da görüldüğü üzere ben insanlara her zaman güzel olarak örnek olmak istedim. Dans ederek örnek olmak istedim, ki insanlar hem eğlenceli bir şekilde hem insanları motive edebilecek bir şekilde ve de hukuksuz bir şeye sebep olmadan, hukuksuz bir şey yapmadan protestolarını barışçıl bir şekilde sürdürebilsinler diye... Benim örnek olmak istediğim şey tamamen buydu. Ben iyi bir örnek olmak istedim. Tek amacım da buydu."