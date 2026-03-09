Tophane Çeşmesi’ni yakan şüpheli adliyeye sevk edildi: 5 suç kaydı çıktı!

Beyoğlu'nda I. Mahmud tarafından 1732 yılında yaptırılan ve İstanbul'un en büyük üçüncü çeşmesi olarak bilinen Tophane Çeşmesi, gece yakılan ateş nedeniyle zarar gördü. Çeşmenin yandığı anların görüntüleri ortaya çıktı

Tarihi esere verilen zarar, yurttaşların da tepkisini çekmiş, olayın failinin belirlenmesi için inceleme başlatılmıştı.

5 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına alan polis ekipleri yangını, sokakta yaşayan 61 yaşındaki O.G.Y.’nin çıkardığını tespit etti.

Şüphelinin "taksirle öldürme", "yangın, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme", "kasten yaralama" gibi suçlardan 5 suç kaydının olduğu tespit edildi.

O.G.Y.’nin "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

"ISINMAK İÇİN YAKTIM"

Şüphelinin ilk ifadesinde "Isınmak için ateş yaktım tarihi eser olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi.