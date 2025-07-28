‘Toplu çıkarmalar durdurulsun’

Akademisyenler, toplu işten çıkarmaların durdurulmasını, işten atılan tüm akademisyenlerin kadrolarına iade edilmesini ve maaşlarının insan onuruna yaraşır bir şekilde artırılmasını talep etti.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Vakıf Birimi, vakıf üniversitelerindeki şartları protesto etti.

İstanbul Kongre Merkezi’nde, üniversite tercih ve tanıtım fuarına giden akademisyenler, burada bir basın açıklaması yaptı.

“Vakıf üniversitelerini ifşa ediyoruz” diyen akademisyenler, “Toplu işten çıkarmaların ardında yatan esas neden, vakıf üniversitelerinin kâr temelli ve keyfi bir biçimde yönetiliyor oluşudur. Akademisyenler, yıllık sözleşmelerle güvencesizliğe mahkûm edilerek akademik mevsimlik işçiye dönüştürülmeye çalışılmaktadır” açıklamasını yaptı.

Kamudaki meslektaşları kadar ücret talep eden vakıf üniversitesi akademisyenleri, “Ocak 2025 itibarıyla 21 vakıf üniversitesi, akademisyen maaşlarına yüzde 3 ila yüzde 20 arasında kesintiler uygulayarak yasayı çiğnemeyi sürdürmektedir” dedi.