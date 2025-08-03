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Toplusözleşme masasında bulunan Memur-Sen’e bağlı Diyanet-Sen’den talepler: ‘Öğretmen hakkı’ istediler

Toplusözleşme masasında bulunan Memur-Sen’e bağlı Diyanet-Sen’den talepler: ‘Öğretmen hakkı’ istediler

3.08.2025 04:00:00
Güncellenme:
Mustafa Çakır
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Toplusözleşme masasında bulunan Memur-Sen’e bağlı Diyanet-Sen’den talepler: ‘Öğretmen hakkı’ istediler

Diyanet ve vakıf hizmet kolunda yetkili sendika olan Memur-Sen’e bağlı Diyanet-Sen, Kuran kursu öğreticilerinin öğretmen haklarından yararlandırılmasını talep etti.

Hükümet ile memur konfederasyonları arasındaki 8. dönem toplu sözleşme görüşmeleri hizmet kolları üzerinden devam ediyor. Diyanet ve vakıf hizmet kolunda yetkili sendika Memur-Sen’e bağlı Diyanet-Sen. Yetkili sendika olduğu için de bu hizmet kolunda masada Diyanet-Sen bulunuyor. Dünkü görüşmelerde sendikanın taleplerinde ön müzakere yapıldı. Sendika, din görevlilerine ödenen fazla çalışma ücretlerinin 8 kata çıkarılmasını istedi.

Ramazan ayında yapılan fazla çalışmalarda fiilen çalışmanın esnetilmesini talep eden Diyanet-Sen, zorunlu izin hallerinin (hastalık ve ölüm vs) fiilen çalışmadan sayılması gerektiğini belirtti.

Din görevlilerinin hafta tatili gününün 2 gün olmasını isteyen Diyanet-Sen, Kuran kursu öğreticilerinin de öğretmen haklarından yararlandırılması talebini iletti.

Din görevlilerine yapılacak giyecek yardımının 10 kat artırımlı uygulanmasını isteyen Diyanet-Sen, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda Diyanet personeline ikramiye ödenmesi önerisinde bulundu. Sendika, Kuran kursu öğreticilerinin cumartesi günü yaptıkları çalışmalarda ek ders ücretlerinin 2 katı ödenmesini istedi.

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