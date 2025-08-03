Toplusözleşme masasında bulunan Memur-Sen’e bağlı Diyanet-Sen’den talepler: ‘Öğretmen hakkı’ istediler

Hükümet ile memur konfederasyonları arasındaki 8. dönem toplu sözleşme görüşmeleri hizmet kolları üzerinden devam ediyor. Diyanet ve vakıf hizmet kolunda yetkili sendika Memur-Sen’e bağlı Diyanet-Sen. Yetkili sendika olduğu için de bu hizmet kolunda masada Diyanet-Sen bulunuyor. Dünkü görüşmelerde sendikanın taleplerinde ön müzakere yapıldı. Sendika, din görevlilerine ödenen fazla çalışma ücretlerinin 8 kata çıkarılmasını istedi.

Ramazan ayında yapılan fazla çalışmalarda fiilen çalışmanın esnetilmesini talep eden Diyanet-Sen, zorunlu izin hallerinin (hastalık ve ölüm vs) fiilen çalışmadan sayılması gerektiğini belirtti.

Din görevlilerinin hafta tatili gününün 2 gün olmasını isteyen Diyanet-Sen, Kuran kursu öğreticilerinin de öğretmen haklarından yararlandırılması talebini iletti.

Din görevlilerine yapılacak giyecek yardımının 10 kat artırımlı uygulanmasını isteyen Diyanet-Sen, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda Diyanet personeline ikramiye ödenmesi önerisinde bulundu. Sendika, Kuran kursu öğreticilerinin cumartesi günü yaptıkları çalışmalarda ek ders ücretlerinin 2 katı ödenmesini istedi.