‘Torba teklif’ TBMM’de kabul edilirken, muhalefet partilerinin ikramiyenin artırılmasına yönelik tüm önergeleri iktidar tarafından reddedildi

Yayınlanma: 28.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 28.03.2025 - 04:00

İçerisinde emekli ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasını öngören düzenlemenin de yer aldığı “torba teklif” yoğun tartışmalar arasında TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Dün sabaha kadar süren görüşmelerde muhalefet partilerinin ikramiyenin artırılması için verdiği tüm önergeler iktidar tarafından reddedildi. İktidar yine sadece kendi istediği değişiklikleri yaptı.

Teklifin ilk 4 maddesi salı günü kabul edilmişti. Önceki gün başlayan görüşmeler de dün sabaha kadar sürdü. Teklif dün sabah saatlerinde kabul edildi. Genel kurul saat 06.37’de kapandı. Görüşmeler sırasında muhalefet partileri zaman zaman yoklama istedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve ardından yurt genelinde gerçekleştirilen protesto eylemleri, TBMM’deki görüşmelere de damga vurdu. Sık sık iktidar ile muhalefet arasında tartışmalar çıktı. Tartışmalı geçen görüşmeler sonrasında yapılan oylamada toplam 345 oy kullanıldı. Teklif 258 oyla kabul edildi. 75 ret oyu çıktı. 12 de çekimser oy kullanıldı. Teklifle emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldı. Emeklilere 3 bin lira ikramiye ödemesi yapılmaya başlanmıştı. Yasanın Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından kalan bin lira da emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

MUHALEFETİN ÖNERGELERİNE RET

Görüşmeler sırasında muhalefet partileri, ikramiyenin artırılması için önergeler verdi. Yeni Yol Partisi, ocak, nisan, temmuz, ekim aylarında olmak üzere senede 4 defa 23 bin lira ikramiye ödenmesini istedi. Kabul edilmedi. CHP, 3 bin lira olan ikramiyenin net asgari ücret (22 bin 104 lira) düzeyine yükseltilmesi için önerge verdi. Kabul edilmedi. DEM Parti, ikramiyenin 19 bin liraya yükseltilmesi için önerge sundu. Kabul edilmedi. İYİ Parti, “cari yıl için belirlenen net asgari ücret tutarının yarısı kadar” ikramiye verilmesini teklif etti. Kabul edilmedi.

‘ÜLKENİN GELECEĞİNE KURŞUN’

Görüşmeler sırasında muhalefet milletvekilleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve yurt genelindeki protesto gösterilerine değindi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, eylemler sonrasındaki tutuklamalara tepki gösterdi. Ağbaba, şunları söyledi:

“Ya, Allah aşkına ne istediniz Berkay gibi gençlerden, ne istediniz o güzelim gençlerden ? Her gün tazyikli sularla, biber gazlarıyla o gençlere zulmediyorsunuz ama zulmünüzün sonu yakın değerli arkadaşlar. Ne istiyorsunuz Allah aşkına İstanbul Üniversitesi’nden, ODTÜ, Boğaziçi, Galatasaray, Hacettepe, Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki öğrencilerden ne istiyorsunuz ? Onlar hepimizin çocuğu, hepimizin evladı. Bakın, orada eylem yapan çocuklar sadece CHP’li çocuklar değil, ülkesindeki adaletsizliğe isyan eden çocuklar. ODTÜ’den, Hacettepe’den mezun olup 20 bin liraya mahkûm olan çocuklar. İlk bine girerek Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne gidip, asgari ücretin altında maaşla geçinen ve buna isyan eden çocuklar. Özgürlükleri elinden alınıp, özgürlükleri kısıtlanıp buna isyan eden çocuklar. Bu ülkenin meydanlarında ülkenin geleceği var, ülkenin geleceğine biber gazı sıkıyorsunuz, ülkenin geleceğini TOMA’yla ezmeye çalışıyorsunuz, ülkenin geleceğine kurşun sıkıyorsunuz.”

Ağbaba, yaşananların “darbe dönemindeki günlerden” farklı olmadığına dikkat çekti. Tepkisini sürdüren Ağbaba, “Hukuk yok, hukuk askıda. Ya, bu koşullarda bir Allah’ın kulu yatırım yapar mı ? Bir Allah’ın kulu gelip ülkeye yatırım yapar mı ?” diye sordu.

AKP’NİN ÖNERGELERİ

Görüşmelerde yine sadece AKP’nin verdiği önergeler kabul edildi. Yeni doğan çocuklar için ailelere yapılacak yardımlar netleştirildi. Buna göre, Türk vatandaşlarına birinci çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dahil) aylık bin 500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dahil) aylık 5 bin TL ödeme yapılacak. Cumhurbaşkanı, tutarları yeniden değerleme oranını geçmemek üzere belirlenecek oranda artırabilecek.

GERİ ADIM

Torba teklif ile “kariyer merkez uzmanları ve müfettişler” gibi kamudaki bazı personele ek ödeme getiriliyordu. Memur sendikaları düzenlemeye, “sadece bazı unvanları kapsadığı ve adil olmadığı” gerekçesiyle tepki göstermişti. AKP de gelen tepkiler doğrultusunda yeniden değerlendirme yapmak üzere, maddeyi teklif metninden çıkardı.