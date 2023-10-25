Yayınlanma: 25.10.2023 - 10:14

Güncelleme: 25.10.2023 - 10:14

Torba yasanın ne zaman çıkacağı ve içeriğindeki düzenlemelerin neler olacağı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Torba yasa ne demek? Torba yasa ne zaman çıkacak? Torba yasa maddeleri neler?

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Emekli zammı, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro gibi konular üzerinde araştırılan torba yasa henüz Meclis'e gelmedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım tarafından aktarılana göre Meclis'in ilk konusu emekli zammı olacak.

Henüz TBMM Başkanlığı'na sunulmayan torba yasa teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulması bekleniyor. Gelişmeler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

YENİ TORBA YASA MADDELERİ NELER OLACAK?

Ekonomik konular üzerinde durulan torba yasanın içeriği henüz netleşmedi.

Ancak emekliye Cumhuriyet ikramiyesinin açıklanmasının ardından memur ve emekli maaş zammı, evlilik kredisi ve ev hanımlarına emeklilik gibi konuların yeni torba yasada olması bekleniyor.