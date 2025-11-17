Meclis gündeminin öncelikli başlıklarından biri olan yeni Torba Yasa teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınmaya devam ediyor. Peki, Torba Yasa ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var? İşte torba yasa maddeleri

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklifin Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

TORBA YASASI İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından görüşülmeye başlanan 36 maddelik Torba Yasa'nın detayları ortaya çıktı. Yeni yasa teklifi kira geliri, yeni harç ödemeleri, sosyal güvenlik düzenlemeleri gibi birçok kalemi içeriyor.

KİRA GELİRLERİNE YENİ VERGİ DÜZENİ

Teklifin en dikkat çeken bölümlerinden biri, mesken kira gelirlerindeki istisnanın daraltılması.

Mevcut durumda 47 bin TL’ye kadar kira geliri vergiden muafken, yeni düzenlemeyle bu istisnadan yalnızca emekli, dul, yetim veya malul aylığı alanlar yararlanabilecek.

Düzenlemenin, istisnadan yararlanan mükellef sayısını 1,9 milyondan 500 binin altına düşürmesi ve 2027 itibarıyla 22 milyar TL ek gelir sağlaması öngörülüyor.

KREDİ FAİZİ GİDERİNE SINIR

Kiraya verilen konutlar için kullanılan kredilerin faizlerinin gider olarak yazılması uygulaması kaldırılıyor.

Amaç, kredili ve kredisiz gayrimenkul sahipleri arasında vergi adaletini sağlamak ve konut yatırımlarının vergi avantajına dayalı şekilde yönlendirilmesini önlemek.

Düzenlemenin 2026 yılı itibarıyla 1,6 milyar TL gelir etkisi oluşturması bekleniyor.

GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ 4’E ÇIKIYOR

Gelir vergisi mükellefleri için 4. geçici vergi beyannamesi yeniden getiriliyor.

Bu adımla kazançlar yıl içinde daha dengeli şekilde beyan edilecek. Uygulamanın 2 milyar TL damga vergisi geliri sağlaması öngörülüyor.

GAYRİMENKULDE GERÇEK BEYAN ZORUNLULUĞU

Tapu işlemlerinde eksik bedel beyanı yapanlara uygulanan vergi ziyaı cezası %25’ten bir kata çıkarılıyor.

Amaç, gayrimenkul piyasasında kayıt dışılığı azaltmak ve satış işlemlerinin gerçek bedel üzerinden yapılmasını sağlamak.

ARAÇ SATIŞLARINA NOTER HARCI

Sıfır ve ikinci el araç satışlarından artık nispi noter harcı alınacak.

2024 yılında yaklaşık 10 milyon araç satışı gerçekleştiği dikkate alındığında, bu düzenlemenin 13 milyar TL civarında gelir yaratması bekleniyor.

RUHSATLARA YILLIK HARÇ UYGULAMASI

Kuyumcular, özel sağlık kuruluşları, veteriner klinikleri, ikinci el araç ve taşınmaz ticareti yapan işletmeler artık yıllık harç ödeyecek.

Harç tutarları 10 bin ile 50 bin TL arasında değişirken, büyükşehirlerde bu tutarlar bir kat artırımlı uygulanacak. Yıllık 4,5 milyar TL ek gelir hedefleniyor.

SOSYAL GÜVENLİKTE YÜK ARTIYOR

Borçlanma ve ihya oranları yüzde 32’den yüzde 45’e, prime esas kazanç üst sınırı ise asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarılıyor.

İşverenlerin uzun vadeli prim oranı 1 puan artırılırken, işveren hissesi teşviki 4 puandan 2 puana indiriliyor.

Bu düzenlemelerin toplamda sosyal güvenlik sistemine yaklaşık 70 milyar TL ek kaynak sağlaması bekleniyor.

DÖNÜŞÜM VE FİNANSMAN DÜZENLEMELERİ

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na kamu bankalarından iç borçlanma yetkisi tanınıyor.

Ayrıca Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı 2027’ye kadar uzatılıyor. Bu adımların amacı, deprem riski altındaki bölgelerde dönüşüm projelerini hızlandırmak.

ÇEKLERDE VADE UZADI

Çeklerin üzerinde yazılı tarihten önce bankaya ibraz edilmesi yasağı 2028 sonu

na kadar uzatılıyor. Bu düzenleme, piyasada likidite istikrarını korumayı hedefliyor.

SPOR ORGANİZASYONLARINA VERGİ MUAFİYETİ

Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali, 2027 Konferans Ligi Finali ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonlarına ilişkin tüm gelirler KDV ve gelir vergisinden muaf tutulacak.