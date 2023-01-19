Torbalı Belediyesi'nde en düşük maaş 10 bin 775 TL oldu
İzmir’de Torbalı Belediyesi Başkanı Mithat Tekin, en düşük işçi maaşının 10 bin 775 lira olduğunu açıkladı.
Asgari ücreti 8 bin 506 olarak açıklanmasının ardından Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Torbalı Belediyesi'nde çalışan personelin en düşük maaşının 10 bin 775 lira olduğunu duyurdu. Buna göre, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Torbalı Belediyesi iştirak şirketleri ve bağlı kuruluşlarında çalışan personeller için en düşük ücretin net 10 bin 775 TL olarak uygulanacağını açıklandı.
TEKİN 'ÇALIŞANLARIMIZA HAYIRLI OLSUN'
Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Torbalı Belediyesi olarak çalışanlarımıza haklarını verirken, belirlenen rakamın üzerinde bir ücret tarifesi uyguluyorduk. Ancak ülkemizde yaşanan ekonomik sorunlar, enflasyon tüm Türkiye'de olduğu gibi çalışanlarımızı da zorluyordu. Biz de bu kapsamda belediye çalışanlarımız için en düşük maaşı 10 bin 775 lira olarak belirledik. Alın terleriyle, emekleriyle çağdaş, huzurlu bir Torbalı oluşturmak isteyen tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
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