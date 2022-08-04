Torbalı Belediyesi'nin ürünleri ihtiyaç sahiplerine gidiyor

04 Ağustos 2022 Perşembe, 10:53

Torbalı Belediyesi, atıl duran belediye arazilerinde tarım yaparak elde ettiği ürünleri ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam ediyor.

Bu yıl buğdayın yanı sıra nohut da eken belediye ekipleri Torbalı Ovası’na yeni bir ürün kazandırırken, ihtiyaç sahiplerinin sofrasını da zenginleştirdi.

Torbalı Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri ile Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün incelemelerden sonra belirlenen araziye leblebi yapımına da uygun olan Sarı 98 türündeki nohut ekildi. Üretim safhasında gerekli ilaçlama ve bakım çalışmalarını yürüten Torbalı Belediyesi başarılı bir şekilde hasadı da gerçekleştirdi. Gerekli elek çalışmalarından sonra elde edilen nohudun bir kısmı tohumluk olarak ayrıldı.

"HALKIN TARLASINDAN HALKIN SOFRASINA"

Geriye kalan nohutlar ise paketlenip, Torbalı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne devredildi. Bu nohutlar, burada karakılçık buğdayından elde edilen un, yine belediyenin ürettiği karakılçık ve diğer buğday türlerinden yapılan bulgur, belediye zeytinliklerinden elde edilen zeytinyağı ve ceviz bahçelerinden elde edilen cevizlerden yapılan ceviz reçelleri ile birlikte Torbalı’daki ihtiyaç sahiplerinin sofrasına ulaşacak. ‘Halkın Tarlasından Halkın Sofrasına’ sloganıyla ilçede gerçekleşen bu proje hem toprakların boş kalmamasını hem de ihtiyaç sahiplerinin sofralarının zenginleşmesini sağlıyor.

BAŞKAN TEKİN: TARIM ÜLKEMİZİN GELECEĞİ

Tarımın bu ülkenin geleceği olduğunu savunan Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, “Her ne kadar bu proje ‘Halkın Tarlasından Halkın Sofrasına’ sloganını taşısa da bu aslında tarımın devamlılığını, üretimin önemini de ortaya çıkaran bir proje. Evet biz burada ürettiğimiz ürünleri ihtiyaç sahiplerinin sofrasına ulaştırıyoruz ama bir yandan da ovaya yeni ürünler kazandırıyoruz. Torbalı topraklarında çok karlı bir ürün olan nohudun üretilebileceğini, ata tohumumuz olan karakılçık buğdayından çok lezzetli bulgur yapılabileceğini gösterdik. İlçede 30 yılı aşkın süredir yemek sanayisi alanında hizmet veriyorum, iddia ediyorum ömrümde bu kadar lezzetli bir bulgur yemedim. Torbalı’nın artık karakılçık bulguruyla da anılması için elimizden geleni yapacağız” dedi. Öte yandan Torbalı Belediyesi üreticiye tohum desteği sağlamaya devam edecek.