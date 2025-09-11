Torbalı Devlet Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor

Yangın, sabah saatlerinde Yedi Eylül Mahallesi Ekoten Caddesi’nde bulunan Torbalı Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.

Hastanenin 5. katında yer alan yemekhane deposunda dumanların yükseldiğini fark eden görevliler, durumu hastane yetkililerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlere kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, büyümeden yangını kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, hastalar tedbir amacıyla hastanenin diğer bölümlerine tahliye edildi.

Yanan kısımlarda soğutma çalışmalarına başlandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı öğrenildi.