11.09.2025 11:01:00
Güncellenme:
İHA
Torbalı Devlet Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor

İzmir Torbalı Devlet Hastanesi'nin 5. katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangın, sabah saatlerinde Yedi Eylül Mahallesi Ekoten Caddesi’nde bulunan Torbalı Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.

Hastanenin 5. katında yer alan yemekhane deposunda dumanların yükseldiğini fark eden görevliler, durumu hastane yetkililerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlere kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, büyümeden yangını kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, hastalar tedbir amacıyla hastanenin diğer bölümlerine tahliye edildi.

Yanan kısımlarda soğutma çalışmalarına başlandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı öğrenildi.

