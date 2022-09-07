Torbalı’da kurtuluşun 100. yılı gururla kutlandı

07 Eylül 2022 Çarşamba, 12:21

İzmir’in Torbalı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü bir dizi etkinlikle kutlandı. Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin’in Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan etkinliklere Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katıldı.

Törenin ardından katılımcılar, gazilerle birlikte, Atatürk Anıtı’ndan eski belediye meydanına kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programda, Torbalı Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteriler sundu. Belediye mehter takımı ve belediye bandosu da kutlama alanında mini bir konser verdi.

BAŞKA TEKİN: 7 EYLÜL, AYDINLIK GÜNLERİN BAŞLADIĞI GÜN OLMUŞTUR

“15 Mayıs 1919 tarihinde düşmanın İzmir'e ayak basması ile başlayan işgal, 20 Mayıs 1919 tarihinde güzel ilçemiz Torbalı'ya sirayet etmiş, ilçe halkımız zulüm görmüş, derin acılar ve kayıplar yaşamıştır...” diyerek sözlerine devam eden Başkan Tekin, “Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı vatan, bayrak ve bağımsızlık ateşi, bu topraklarda Kuvayı Milliye ile ruh bulmuş, ordu, millet el ele vererek tek vücut haline gelip düşmanı yurttan ilelebet kovmuştur... 7 Eylül 1922 ilçemiz için acının, kederin, zulmün ve karanlığın son bulduğu ve yeniden aydınlık günlerin başladığı tarih olmuştur. 100 yıl öncesinde bizlere Türk Bayrağımız altında, bağımsız ve özgür günlerimizi tekrardan yaşamımızı sağlayan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, Kuvayı Milliye kahramanlarımızı, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi bir kere daha sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyorum. İlçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlu, birlik ve beraberliğimiz daimi olsun” diye konuştu.

Kutlama etkinlikleri saat 20.30’da Muratbey Mahallesi yeni azar yerinde Melek Mosso konseriyle sürecek.



