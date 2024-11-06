Torbalı'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
İzmir-Aydın Otobanı Torbalı yol ayrımında İzmir'den Aydın yönüne giden O.K. yönetimindeki kamyon, yol ayrımına 500 metre kala yolun sağında emniyet şeridinde park halinde duran kamyon ile dorseyi kontrol eden sürücü Ö.C.'ye çarptı. Daha sonra arkadan gelen A.A.K. yönetimindeki araç da kamyona çarptı.
Kazada, park halindeki aracın sürücüsü Ö.C. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan kamyon sürücüsü O.K.'nin ise omuzunda kırıklar meydana geldiği öğrenildi. O.K., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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