Cumhuriyet Gazetesi Logo
Torunu tarafından bıçaklanan babaanne kurtarılamadı!

Torunu tarafından bıçaklanan babaanne kurtarılamadı!

24.12.2025 08:59:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Torunu tarafından bıçaklanan babaanne kurtarılamadı!

Manisa'da 16 yaşındaki torunu B.K.G. tarafından boynundan bıçakla yaralanan babaanne Nazen Gümüş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Turgutlu ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi Tarabya Sokak'ta dün saat 21.30 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.

İddiaya göre; B.K.G. (16), evde bulundukları esnada babaannesi Nazen Gümüş’le (73) tartıştı. Sebebi henüz belirlenemeyen tartışma sırasında B.K.G., babaannesini kulak arkasından ve boynundan bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralı babaanne Gümüş, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Nazen Gümüş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli B.K.G. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TURGUTLU’DA YAŞAYAN OĞLUNU ZİYARETE GELMİŞ

Hayatını kaybeden Nazen Gümüş’ün, Sivas’tan Turgutlu’da yaşayan oğlunu ziyarete geldiği, olayın şüphelisi torun B.K.G.’nin ise babasından boşanan annesi ile Mersin’de yaşadığı ve ziyaret için geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Image

İlgili Konular: #bıçaklı saldırı #Manisa #torun #babaanne

İlgili Haberler

Torununu trenin altında kalmaktan kurtarmıştı... Yaşam mücadelesini kaybetti!
Torununu trenin altında kalmaktan kurtarmıştı... Yaşam mücadelesini kaybetti! Aydın'da raylardan karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki torununu iterek treninin altında kalmaktan kurtaran, kedisi ise yaralanan Selvi Polat, tedavi gördüğü hastanede 71 gün sonra hayatını kaybetti.
Babaanne ve torunlarını katleden sanıktan pişkin savunma: 'Kasap mıyım, cani miyim?'
Babaanne ve torunlarını katleden sanıktan pişkin savunma: 'Kasap mıyım, cani miyim?' Zonguldak'ta aralarında husumet bulunan akraba olduğu iki kardeş ve babaannelerini bıçakla öldüren sanık hakim karşısına çıktı. Sanık Erdeniz K., "Kurtulmak için bıçakladım ama kasap mıyım cani miyim durduk yere yapayım, savunmak içindi" diyerek kendisini savunmaya çalıştı.
4 yaşındaki torununu kurtarmak istedi: Otomobilin altında kaldı
4 yaşındaki torununu kurtarmak istedi: Otomobilin altında kaldı Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 4 yaşındaki torununu kurtarmak isterken otomobilin altında kalan kadın hayatını kaybetti.