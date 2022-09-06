Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden 'Atatürk Köşkü' açıklaması

06 Eylül 2022 Salı, 13:32

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 10 Haziran 1937'de son kez kaldığı Trabzon'daki köşkünde “Mal ve mülk bana ağırlık veriyor. Bunları milletime vermekle ferahlık duyacağım. İnsanın serveti, kendi manevi kişiliğinde olmalıdır. Ben büyük milletime daha çok şeyler vermek istiyorum” diyerek noter huzurunda bütün mal ve mülk varlığını Türk milletine bağışladı.

O SÖZ KALDIRILDI

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu’nu Trabzon’da ağırlayan CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, milletvekillerine Atatürk Köşkü'nü gezdirdi.

Atatürk'ün o meşhur sözünü milletvekillerine göstermek isteyen Kaya, sözün Atatürk’ün Vasiyet Odası’ndan kaldırıldığını fark etti. Yapılan eylemin büyük saygısızlık olduğunu ifade eden Kaya, “Bu kıymetli, bu anlamlı, bu derin mana içeren sözü kim neden buradan kaldırdı?” diye sordu. Kentin valisine ve belediye başkanına seslenen Kaya, “O sözü lütfen, bir an önce buraya asın, buraya ziyarete gelen insanlar görsünler, köşkün önemi zaten o sözde saklıdır. Büyük önderimiz bütün mal varlığını Türk milletine burada bağışlamıştır. O sözün burada olması çok kıymetlidir” dedi.





ULU ÖNDERİMİZ M.KEMAL ATATÜRK'ÜN BU ANLAMLI SÖZÜNÜ KÖŞKTEKİ YERİNE ASIN!



"Mal ve mülk bana ağırlık veriyor. Bunları Milletime vermekle ferahlık duyuyorum. İnsanın serveti, kendi manevi kişiliğinde olmalıdır. Ben büyük Milletime daha neler vermek istiyorum."

(1937 - Trabzon) pic.twitter.com/pL3IqNNxY7 — Ahmet Kaya ???? (@AhmetKayaCHP) September 6, 2022

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Atatürk Köşkü ile ilgili olarak bazı ulusal ve yerel basın organlarında çıkan haberlere ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri görülmüştür

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1924 ve 1930 yıllarında şehrimizi teşriflerinde ağırlandığı, 1937 yılı ziyaretlerinde ise konakladığı ve içerisinde vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü, ilimizin en önemli tarihi yapılarından birisi olup, şehrimizin adeta simgesi durumundadır.

Yılda ortalama 300 bin kişinin ziyaret ettiği Atatürk Köşkünde, zaman içerisinde hem yapısal olarak yıpranmalar olmuş hem de içerisindeki eşyalarda eskimeler ve deformasyonlar gerçekleşmiştir.

Trabzon Büyükşehir Belediyemiz tarafından binanın onarılması için “Atatürk Köşkü Restorasyon ve Konservasyon” projesi hazırlanmış, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan proje 24 Ağustos 2022 tarihinde ihale edilmiş olup, iş sözleşme aşamasındadır. 20 Eylül tarihinde Köşk ziyarete kapatılacak ve tadilat işi başlayacaktır.

Bu süreçte bir taraftan da binanın içerisinde bulunan tabela, fotoğraf, yazı, mobilya, perde vb. tüm eşyalar da uzman ekipler tarafından ele alınarak bilimsel yöntemlerle gerekli onarımlar ve yenilemeler gerçekleştirilecektir.

Atatürk Köşkü Cumhuriyetimizin 100 üncü kuruluş yıldönümünde, hem yapısal olarak hem de tefrişi bakımından aslına uygun bir şekilde yenilenmiş vaziyette halkımızın hizmetine açılmış olacaktır.

Atatürk Köşkünde bulunan herhangi bir yazı, resim ya da eşyanın kaldırılması söz konusu olmayıp, çalışma sonunda haberlere konu olan bilgilendirme tabelaları da çok daha estetik bir biçimde yenilenerek yerlerine konulacaktır.

Milletimizin ortak değeri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 3 kez misafir edildiği bu esere sahip olmak şehrimiz için bir övünç vesilesi olup, belediyemiz ve halkımız bu paha biçilmez mirasa bugüne kadar sahip çıktığı gibi bundan sonra da layıkıyla sahip çıkmaya devam edecektir"