Trabzon’da bir devlet okulunda tanıtım yapıldı: Ülkü Ocakları okulda

Ülkü Ocakları Beşikdüzü İlçe Başkanlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında Beşikdüzü Fatih Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde merkezin tanıtımının yapıldığını, ardından Beşikdüzü Halk Eğitim Merkezi’nde “ilk yardım ve farkındalık eğitimi” verildiğini duyurdu.

Paylaşılan fotoğraflarda, sınıfta öğretmenin ön sırada oturduğu, sunumu ise Ülkü Ocakları mensubu olduğu belirtilen bir kişinin yaptığı görülüyor. Akıllı tahtada yer alan sunumda Ülkü Ocakları logosu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin fotoğrafının bulunması dikkat çekti. Ülkü Ocakları Beşikdüzü İlçe Başkanlığı’nın açıklamasında amaçlarının “toplumda bilinç ve farkındalık oluşturmak” olduğu savunuldu.

‘SİYASİ BİR YAPIDIR’

Cumhuriyet’e konuşan Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN) Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek, ÜOUZEM faaliyetlerinin bir eğitim ihtiyacından değil, ideolojik yönlendirme arzusundan doğduğunu vurguladı. Bebek, Ülkü Ocakları’nın tarihsel ve siyasal konumuna da dikkat çekerek “Kendilerini Osmanlı’dan günümüze tarihsel olarak ‘ülkücü hareketin gençlik teşkilatı’ olarak tanımlayan Ülkü Ocakları’nın bugünkü yapısında MHP’li yöneticilerin etkin olduğu açıkça görülmektedir. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından atanmış olması ve aynı zamanda MHP MYK üyeliğini sürdürmesi, bu yapının siyasi niteliğini tartışmasız hale getirmektedir” dedi. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın mesleki ve teknik kurs açma yetkinliğine ve potansiyeline sahip olmadığını vurgulayan Bebek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dolayısıyla bu tür protokollerin amacının eğitim olmadığı açıktır. Amaç, gençleri ideolojik olarak yönlendirmek ve ülkücü bir kimlik kazandırmaktır. Ancak ülkücü, solcu ya da muhafazakâr genç yetiştirmek devletin görevi değildir. Devletin görevi laik, bilimsel ve tarafsız eğitim vermektir.”

Bebek, benzer bir faaliyetin muhalefete yakın bir dernek tarafından yapılması halinde il ve ilçe milli eğitim yöneticilerinin görevden alınabileceğine dikkat çekerek uygulamalarda çifte standart olduğunu öne sürdü.