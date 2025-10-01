Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trabzon'da bomba yüklü deniz aracı alarmı: Ekipler imha etti

1.10.2025 09:49:00
Güncellenme:
DHA
Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracı, ekiplerce kontrollü şekilde imha edildi.

 

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında önceki gece hamsi avına çıkan balıkçılar tarafından fark edilerek vinç ile Yoroz Limanı’na çekilen cismin, yapılan incelemeler sonrası menşei belirsiz insansız deniz aracı olduğu belirlendi.

Dün sabahın erken saatlerinde bölgeye giden Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığı personeli ve uzman ekipler, aracın etkisiz hale getirilmesine yönelik kontrollü çalışmalara başladı.

Bölgeyi güvenlik çemberine alan ekiplerin önlem amacıyla sinyal kesici cihazı da hazır bulundurduğu gözlendi. 

AÇIK DENİZDE İMHA EDİLDİ

Yoroz Limanı'nda inceleme yapan ekipler, sinyal kesici kullanarak vince bağladıkları insansız deniz aracını güvenli bir şekilde denize indirdi.

Sahil Güvenlik ve SAT ekiplerinin müdahalesiyle Sahil Güvenlik botuna bağlanan deniz aracı, açık denizde imha edildi.

 

