Rusya'dan Ukrayna'ya 12 saatlik kesintisiz hava saldırısı

Ukrayna'da yedi bölgeye yönelik saldırılarda yaklaşık 600 insansız hava aracı (İHA) ve onlarca füze kullanıldı. 12 yaşında bir kız çocuğunun da aralarında olduğu en az dört kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski tüm can kayıplarının Kiev'de yaşandığını açıkladı.

Ukrayna'nın misilleme yapabileceği uyarısında bulunan Zelenski, "alçakça" olarak nitelediği saldırının, "Moskova'nın öldürmeye ve savaşa devam etmek istediğini" gösterdiğini kaydetti.

Rusya ise askeri tesisleri ve Ukrayna ordusunun arkasındaki sanayi kuruluşlarını hedef aldığını duyurdu.

Cumartesi gecesi gerçekleşen hava saldırıları, üçüncü yılındaki Rus işgali boyunca görülen en ağır hava saldırıları arasında yer aldı.

Kiev'de füzelerin hedefi olan Kardiyoloji Enstitüsü'nde bir hemşire ve hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Zelenskiy ayrıca büyük bir fırının, araba lastiği üreten bir fabrikanın ve sivillerin yaşadığı binalarla sivil altyapının saldırıda vurulduğunu açıkladı.

Kiev dışında, Zaporijya, Kemelnitski, Sumi, Mikolayiv, Çernihiv ve Odessa da Rusya'nın saldırısında hedef olan şehirler oldu.

Zaporijya Valisi Ivan Fedorov, 3'ü çocuk 31 kişinin yaralandığını açıkladı. İki çocuğun durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Zelenskiy misilleme uyarısında bulunmasının yanı sıra, Avrupa ve ABD'den de "sert tepki beklediğini" dile getirdi:

"Bu alçakça saldırı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun bitişiyle aynı hafta gerçekleşti. İşte Rusya gerçek pozisyonunu böyle ortaya koyuyor."

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya daha sert yaptırımların sinyalini vermiş ve ilk kez geçen hafta "Ukrayna'nın kaybettiği toprakları geri alabileceğini" iddia etmişti.

23 Eylül'de Trump'ın BM'de Zelenski ile yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamalar, devam eden savaşa ilişkin tutumunda ciddi bir değişime işaret ediyor.

Donald Trump, görüşlerini değiştirenin, Ukrayna/Rusya arasındaki askeri ve ekonomik durumu "tam olarak anlaması" olduğunu da ifade etti.

Rusya, 2022 yılının Şubat ayında Ukrayna'ya yönelik kapsamlı bir işgal harekatı başlattı.

Trump BM Genel Kuruluna hitaben yaptığı konuşmada da bu savaşa ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Avrupalı ülkeleri Rusya'dan gaz ve petrol almakla da suçlayan Trump, bunu "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Zelenski ile görüşmesinde bir gazeteci Trump'a "NATO ülkeleri hava sahalarına giren Rus hava araçlarını sizce düşürmeli mi?" diye sordu.

Trump, "Evet, düşürmeli" dedi.

Bir NATO ülkesinin hava sahasını ihlal eden bir Rus hava aracını düşürmesi durumunda ABD'nin nasıl yanıt vereceğine ilişkin soruyu ise "Koşullara bağlı" şeklinde yanıtladı.