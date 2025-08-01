Trabzon'da kadın cinayeti: Sosyal medyadan intikam mesajı paylaşıp öldürdü

Olay, Beşikdüzü ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Eren S. boşanma aşamasında olduğu eşi Sinem T.’nin yaşadığı birinci kattaki eve balkondan girerek, tabanca ile vurup kaçmaya başladı. Silah seslerini duyarak olay yerine gelen bir mahalle bekçisini de yaralayan zanlı kaçarken, silah seslerini duyan çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Sinem S.’nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan mahalle bekçisi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Motosikletine binerek kaçan Ali Eren S.’yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

PEKER GÖRSELİYLE 'İNTİKAM' MESAJI

Cinayetten kısa bir süre önce hem Sinem S.’nin hem de Ali Eren S.’nin sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar dikkat çekti. Ali Eren S.’nin 6 gün önce sosyal medya hesabından suç örgütü Sedat Peker'in görselini paylaşarak "Reisin şu sözünü tekrardan hepinize hatırlatmak isterim. Kulağınıza küpe olsun. Ali Eren S. asla yarım bırakmaz. Ona yapılan hiçbir haksızlık unutulmaz, affedilmez. Sessiz kaldığını sananlar bilsin ki o sadece zamanı bekler. Çünkü Ali Eren için intikam aceleye gelmez. Hak yerini bulana kadar içi soğumaz. SS alın" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

"İNSAN OLMAK BU KADAR BASİT"

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Sinem S.’nin ise sosyal medya hesabından cinayetten kısa bir süre önce, şiddete karşı sözler içeren bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Paylaşımda, "Çok basit ya. Hayvanları öldürmeyeceksin, ormanları yakmayacaksın, kadınlara ve çocuklara zarar vermeyeceksin. Kalp kırmayacaksın. Efendi gibi yaşayıp, ölüp gideceksin. Bu kadar basit. İnsan olmak bu kadar basit" ifadelerini kullanan Sinem S., kısa bir süre sonra silahla vurularak hayatını kaybetti.