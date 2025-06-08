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Trabzon'daki sel faciasında acı haber: Kaybolan yaşlı adamın 6 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon'daki sel faciasında acı haber: Kaybolan yaşlı adamın 6 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

8.06.2025 11:29:00
Güncellenme:
DHA
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Trabzon'daki sel faciasında acı haber: Kaybolan yaşlı adamın 6 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon'da 3 Haziran günü yaşanan şiddetli yağış sonrası Akçaabat ilçesi Çukurca mahallesinde sele kapılan şahsın cansız bedeni 6. günde Sera Gölü'nde bulundu.

Akçaabat ilçesine bağlı Çukurca Mahallesi'nde 3 Haziran'da sabah saatlerinde evden çıkan Hüseyin Aydın, bir daha geri dönmedi.

Kendisinden haber alınamayan ve sel sularına kapıldığı tahmin edilen Hüseyin Aydın (72) için bölgede AFAD ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

200 KİŞİLİK EKİP ARAMIŞTI

Bayram boyunca devam eden arama çalışmalarında ekipler Sera Gölü bölgesine yoğunlaştı. Termal drone cihazı eşliğinde arama çalışmaları gerçekleştirilirken, arama çalışmalarına çevre illerden gelen arama kurtarma ekipleri ile beraber 200'ün üzerinde ekip katıldı.

67 araç, 15 drone, 10 bot ile 11 kilometrelik alanda arama çalışmaları sürerken, eşofmanları Çarşamba günü yapılan çalışmalarda dereye düştüğü yerden 400 metre mesafede bulunmuştu.

Bugün yapılan çalışmalar sonrasında ise evinden 11 km aşağıdaki Sera Gölü içerisinde cansız bedeni bulundu.

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