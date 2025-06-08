Trabzon'daki sel faciasında acı haber: Kaybolan yaşlı adamın 6 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

Akçaabat ilçesine bağlı Çukurca Mahallesi'nde 3 Haziran'da
sabah saatlerinde evden çıkan Hüseyin Aydın, bir daha geri dönmedi.
Kendisinden haber alınamayan ve sel sularına kapıldığı
tahmin edilen Hüseyin Aydın (72) için bölgede AFAD ekipleri tarafından arama
kurtarma çalışması başlatıldı.
200 KİŞİLİK EKİP ARAMIŞTI
Bayram boyunca devam eden arama çalışmalarında ekipler Sera
Gölü bölgesine yoğunlaştı. Termal drone cihazı eşliğinde arama çalışmaları
gerçekleştirilirken, arama çalışmalarına çevre illerden gelen arama kurtarma
ekipleri ile beraber 200'ün üzerinde ekip katıldı.
67 araç, 15 drone, 10 bot ile 11 kilometrelik alanda arama
çalışmaları sürerken, eşofmanları Çarşamba günü yapılan çalışmalarda dereye
düştüğü yerden 400 metre mesafede bulunmuştu.
Bugün yapılan çalışmalar sonrasında ise evinden 11 km
aşağıdaki Sera Gölü içerisinde cansız bedeni bulundu.