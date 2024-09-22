Trabzon Havalimanı açıklarında denizde bir ceset bulundu
Trabzon Havalimanı açıklarında denizde bir ceset bulundu. Cesedin kime ait olduğu yapılacak otopsi sonrasında belli olacak.
Trabzon’da önceki gün etkili olan şiddetli yağışlardan en çok etkilenen mahallerden biri olan Sürmene ilçesindeki Çavuşlu mahallesinde sel sularına kapılarak kaybolan işitme engelli Ali Kemal Demir’i (65) arama çalışmaları sürerken, olay yerine yaklaşık 35 km mesafedeki Trabzon Havalimanı açıklarında denizde bir erkek cesedi bulundu.
Sahilden açıkta vatandaşlar tarafından görülen ve ağaç parçaları ile çalılara takılı haldeki ceset için bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri çağrıldı.
OTOPSİ YAPILACAK
Ceset otopsi ve kimlik tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Cesedin kime ait olduğu yapılacak otopsi sonrasında belli olacak.
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