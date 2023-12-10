Eski MHP'li başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Trabzon'un Çaykara ilçesinde ağaç keserken başına tomruk çarpması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen Ahmet Yılmaz (41), hayatını kaybetti. Yılmaz'ın eski MHP Çarşıbaşı İlçe Başkanı Cevat Yılmaz'ın oğlu olduğu öğrenildi.

AA
Yayınlanma: 10.12.2023 - 21:51
Eski MHP'li başkanın oğlu feci şekilde can verdi
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İlçenin Eğridere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda arkadaşıyla ağaç kesen Ahmet Yılmaz (41), başına tomruk çarpması sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

Olay yerinde hayatını kaybeden Yılmaz'ın cesedi, Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eski MHP Çarşıbaşı İlçe Başkanı Cevat Yılmaz'ın oğlu olduğu öğrenilen Yılmaz'ın cenazesi yarın öğle vakti, Çarşıbaşı ilçesine bağlı Fener Mahallesi'nde toprağa verilecek.

 

 


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